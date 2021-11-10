Terörist elebaşı Mazlum Kobani'den CHP açıklaması: Bize umut veriyor

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'nin önünü kesmek için geçtiğimiz hafta Meclis'te, Irak ve Suriye tezkeresi oylandı.

Tezkereye AK Parti-MHP ve İyi Parti evet derken; CHP ve HDP hayır oyu vererek sınır ötesi terör operasyonlarının önünü kapatmak istedi.

Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tezkereye 'evet' demek Cumhuriyete ihanettir." sözleriyle büyük tepki çekmişti.

CHP'nin bu tavrı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG tarafından memnuniyetle karşılandı.

Terör örgütü elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de, PKK'nın sözcülüğünü yapan gazeteci Amberin Zaman'a konu hakkında röportaj verdi.

"CHP'nin tezkere kararı umut verici"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP’yi Suriye tezkeresine “hayır” deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, “CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici.” şeklinde konuştu.

"CHP gelsin konuşalım"

Terörist Kobani, “CHP’den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna da “Olabilir. Bence olumlu da olabilir.” yanıtını verdi.

"Türkiye çekilmek zorunda kalır"

Kobani, tezkere ile ilgili konuşmasını sürdürerek “Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye’de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur.” ifadelerini de kullandı.