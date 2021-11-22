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Gündem Terörist bulamayan PKK otellere de saldırmaya başladı
Gündem

Terörist bulamayan PKK otellere de saldırmaya başladı

Terör örgütü PKK tarafından AK Parti ve MHP gençlik kolları, memur ve iş adamlarının da kullandığı Diyarbakır’daki bir otele bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmazken terör siteleri "Eylem yaptık" diye propaganda yaptılar.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:05:00 -
Terörist bulamayan PKK otellere de saldırmaya başladı

 GÖKSEL ÇAĞLAV/ ANKARA 

Son zamanlarda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmaları, AK Parti ve MHP’nin gençlik kollarının da zaman zaman kullandığı oteli hedef alarak El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanarak saldırı düzenledi.

Kendilerine Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adını veren terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmaları içerisinde yer alan terörist grup Diyarbakır’da bir otelin kafeteryasına saldırı düzenlediğini açıkladı. 20 Kasım’da meydana gelen saldırıda başarılı olamayan teröristler, yaptıkları saldırıyı örgüte yakın sitelerden haber yaptırarak halka gözdağı vermek istediler.

Örgüte yakın internet sitelerine verilen açıklamada, “Düşmanın özyönetim sürecinde kale gibi kullandığı ve öyle tanımladıkları otelin kafeteryasına birimlerimizce EYP’li eylem düzenlenmiştir. Eylem bir çok yerden duyulmuştur. AKP-MHP gençlik kolları başkanları, polis ve ajanlaşmış kişilerin de bu oteli sürekli üs olarak kullandığı bilinmektedir” ifadelerini kullanarak iblisliklerini ortaya koydular.

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