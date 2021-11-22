Terörist bulamayan PKK otellere de saldırmaya başladı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ ANKARA

Son zamanlarda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmaları, AK Parti ve MHP’nin gençlik kollarının da zaman zaman kullandığı oteli hedef alarak El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanarak saldırı düzenledi.

Kendilerine Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adını veren terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmaları içerisinde yer alan terörist grup Diyarbakır’da bir otelin kafeteryasına saldırı düzenlediğini açıkladı. 20 Kasım’da meydana gelen saldırıda başarılı olamayan teröristler, yaptıkları saldırıyı örgüte yakın sitelerden haber yaptırarak halka gözdağı vermek istediler.

Örgüte yakın internet sitelerine verilen açıklamada, “Düşmanın özyönetim sürecinde kale gibi kullandığı ve öyle tanımladıkları otelin kafeteryasına birimlerimizce EYP’li eylem düzenlenmiştir. Eylem bir çok yerden duyulmuştur. AKP-MHP gençlik kolları başkanları, polis ve ajanlaşmış kişilerin de bu oteli sürekli üs olarak kullandığı bilinmektedir” ifadelerini kullanarak iblisliklerini ortaya koydular.