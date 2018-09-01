Terörist belgeseli Bakur/Kuzey’in altından Boğaziçi Üniversitesi çıktı

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

Terör örgütü PKK’yı şirin göstermek amacı ile 2015 yılında çekilen ‘Bakur/Kuzey’ isimli belgeselin yapımında Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Mithat Alan Film Merkezi’nin de rol aldığı ortaya çıktı.

TERÖRİST GÜZELLEMESİ

Terör örgütü propagandası amacı ile çekilen ve terörist güzellemesi yapılan ‘Bakur/Kuzey’ isimli belgeselde, Türkiye sınırları içerisindeki teröristler rol almıştı. ‘Kürdistan şehitleri ölmez’ ve ‘Türkiye işgalci güç’ ifadeleri geçen belgeselin festivallerde gösterilmek istenmesinin ardından Batman 2. Ağır Ceza Hakimliği tarafından belgeselin yönetmenleri hakkında ‘terör propagandası’ suçundan dava açılmıştı.

Üniversite bünyesinde bilim üretmek yerine terörist destekçiliğine soyunanların son eylemi açıktan propagandaya destek vermek oldu. Söz konusu belgeselin yapımında rol aldığı belirtilen ve belgesel filmin sonunda açıkça teşekkür edilen Mithat Alan Film Merkezinin terör örgütü lehine birçok eylem yapılan Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

“İŞGALİN LOKUMU OLMAZ”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’e girmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan gruba karşı bir grup terör destekçisi, ‘İşgalin katliamın lokumu olmaz” pankartları ile eylem düzenlenmişti.