Teröre vurulan darbe rahatsız etti: Türkiye'nin yaptığı savaş ilanıdır

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Geçen gece ansızın yapılan Kış Kartalı Harekatı'yla, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi.

Terör örgütü rahatsız olmuş

"DAEŞ'le mücadele ediyoruz" kalkanının arkasına sığınarak kendisine meşru bir zemin bulmaya çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Türkiye'nin Kış Kartalı Harekatı'ndan rahatsız olmuş durumda.

Teröristbaşından şikayet

Türkiye'nin hava harekatından korkan ve saklandıkları deliklerden çıkamayan örgütün lider kadrosu, kendilerine bir çıkış yolu arıyor.

Son olarak YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Kış Kartalı Harekatı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonunun DAEŞ'le mücadeleyi baltaladığını söyledi.



"Masum siviller hedef alınıyor" yalanına sarılan ve operasyonun bölgenin altyapısını hedef aldığını iddia ederek uluslararası taraftar toplamaya çalışan teröristbaşı, "Bu saldırı bir savaş ilanı anlamına geliyor. Sivilleri tehlikeye atıyor ve DAEŞ'e karşı mücadelemizi baltalıyor. Artan terör tehdidi ile birlikte, bu tür Türk saldırılarını önleme sorumluluğunun büyük bir kısmı Koalisyon (ABD) ortaklarımıza aittir" dedi.

HDP "kınıyoruz' demişti

Terör örgütü PKK'yla organik bağı bulunan HDP de Irak ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı Derik, Sincar ve Karacak'a yapılan Kış Kartalı Harekatı'nı kınamış, operasyonlarda Kürtlerin hedef alındığını ileri sürülmüştü.