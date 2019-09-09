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"Teröre karşı tek yürek olalım"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "(Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) Anneler en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerinin yanındayız"- "Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen annelerin feryadını da devlet olarak duyuyoruz"-"Tarih bugünlere annelerin destansı mücadelesine destek verenleri de bu sesi duymayanları da yazacak"

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
"Teröre karşı tek yürek olalım"

DİYARBAKIR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Anneler en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerinin yanındayız." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemine başlayan Diyarbakır annelerini ziyaret ettikten sonra geçtiği valilikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için cesurca mücadele eden annelerin yanında olduklarını göstermek için kentte geldiğini söyledi.

Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı eylemin ardından başka ailelerin katılımıyla eylemin devam ettiğini anımsatan Selçuk, oturma eylemine katılan her ailenin ayrı bir hikayesi ve acısının olduğunu aktardı.

Selçuk, annelerin yoksullukla büyüttüğü çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını anlattığı dile getirerek, şöyle konuştu:

"Annelerimiz, babalarımızın yürekleri yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi birebir daha da çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunu en fazla anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'ü Türk'ü ile halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleyi tam anlamıyla destekliyor ve halkımız bu terörden kurtulmak istiyor. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen annelerin feryadını da devlet olarak duyuyoruz."

Türkiye'nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüreğine ateş düşmüş annelerin bu terörü bitireceğini vurgulayan Selçuk, Diyarbakır annelerinin de yaptıkları oturma eylemleriyle aynı zamanda teröre karşı 'yeter' mesajı verdiğini aktardı.

- "Teröre karşı tek yürek olalım"

Bakan Selçuk, ailelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini ve millet olarak destek olmayı görev kabul ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada annelerin evlatları için çırpınışları var. Anneler en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerinin yanındayız. Anneler burada, 'Sizlere verecek çocuğumuz yok' diyerek destansı bir direnişi sürdürmekteler. Bu sesin her yerden duyulması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek. Hükümetimiz olarak ailelerimizin, annelerimizin yanındayız. Bugünkü ziyaretimde net görüyorum ki anneler kazanacak. Bu cesur yürekli kadınları hiçbir güç susturamayacak. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basınımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Tarih bugünlere annelerin destansı mücadelesine destek verenleri de bu sesi duymayanları da yazacak. 'Gelin hep beraber annelerimizin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım.' diyoruz. Bu terör artık bitsin, artık anneler kazansın istiyoruz."




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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Diyarbakır

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