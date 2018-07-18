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Terörden temizlenen yaylalar ekonomiye kazandırıldı

Yapılan operasyonlarla birlikte terör örgütü PKK'dan temizlenen yaylalar, ülke ekonomisine kazandırıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:44
Terörden temizlenen yaylalar ekonomiye kazandırıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden arındırılan yaylalar, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 itibarıyla terör olayları ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle daha önceleri vatandaşların zarar görmemesi için kullanıma kapatılan 18 ildeki (Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ) 997 yayladan 412'si güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenerek tekrar vatandaşların kullanımına açıldı.

Uzun yıllardır hayvancılığın yapılamadığı yaylalarda huzurun tesis edilmesiyle besicilik faaliyetleri tekrar başladı.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Doğu ve GüneydoğuAnadolu bölgelerinde, yayla ve meraların kullanıma açılması, bölge halkının refah seviyesinin yükselmesinin ve bölgeye ekonomik katkı sağlanmasının önünü açtı.

Bu yıl yayla ve meraları kullanan vatandaş sayısının geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdiği bölgede, yetiştirilen küçükbaş hayvan sayısında yüzde 16, büyükbaş hayvan sayısında ise yüzde 5'lik artış görüldü.

386 BİN VATANDAŞ BESİCİLİK YAPIYOR

Ülke genelinde 6 bin 370 yaylada 340 bin 590'ı yerel, 48 bin 450'si göçer olmak üzere toplam 386 bin 110 vatandaş besicilik faaliyetinde bulunuyor.

Bu yaylalarda 4 milyon 354 bin 965'i küçükbaş, 1 milyon 620 bin 430'u büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 milyon hayvan yetiştiriliyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:44
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Van
  6. Tunceli
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Elazığ
  15. Diyarbakır
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Ağrı
  19. yayla
  20. Doğu Anadolu
  21. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

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