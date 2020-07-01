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Aktüel

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:03:25 -
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanununun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 24 Haziran 2019'daki Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatıldı.

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