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Terör yanlılarından Türkiye hakkında akılalmaz iftira!

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak isteyen terör yanlıları, üst üste montaj yaparak Türkiye'nin Musul, Kerkük ve Erbil'i almak istediği iftirasını attı.

18 Ekim 2019 Cuma 13:48
Terör yanlılarından Türkiye hakkında akılalmaz iftira!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, montajlı görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hesabından paylaşılmış gibi oynayarak harekat aleyhine dezenformasyon çabasını sürdürdü.

Montajlı yalan!

Dezenformasyon yapmaya çalışan YPG/PKK yanlıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir harita önünde çekilmiş, Anadolu Ajansının (AA) servis ettiği fotoğrafını kırparak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki toprakları kapsayan Türkiye haritasının üzerine monte etti.

Aynı manipülatör hesaplar, bu tahrif edilmiş harita görüntüsünü alarak, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hesabından paylaşılmış gibi gösteren ekran görüntüsünü dolaşıma soktu.

Terör örgütünün manipüle etmek istediği ekran görüntüsü, ABD'deki Türkiye karşıtı Ermeni lobisine ait sosyal medya hesaplarınca da aynı şekilde kullanıldı.

Örgüt destekçilerinin, Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, AA tarafından daha önce de gözler önüne serilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:48
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Ermeni lobisi

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul9 dk önce
    Bre ahmaklar almamıza gerek yok orası zaten Müslümanlara aittir.
  • selim ustaselim usta12 dk önce
    ne yalani ya alacagiz biiznillah
  • Zekeriya GökçeZekeriya Gökçe17 dk önce
    Misaki milli Değil mi? Alacağız elbet.
  • ÖnderÖnder18 dk önce
    İşte budur, harita dediğin böyle olur.
  • Tr.Tr.19 dk önce
    Ahd-i Milli yani Misak-ı Milliyi biliyorlar vede kabul ediyorlar demekki!...

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