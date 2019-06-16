0553 313 94 23

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan İdlib açıklaması: Gün gibi ortada

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İdlib'de yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Rusya’nın ağır hakimiyetinde olan rejimin bu saldırıları tek başına yapamayacağı gün gibi ortada' dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:46
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan İdlib açıklaması: Gün gibi ortada

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye rejim güçlerinin İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi. Başbuğ, 'Rusya’nın ağır hakimiyetinde olan rejimin bu saldırıları tek başına yapamayacağı gün gibi ortada' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Suriye rejim güçlerinin Morek bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına gerçekleştirdiği saldırıya anında karşılık verildiği belirtildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV’de Moderatör Hafta Sonu programında bölgeden gelen sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

"Sızmalar gerçekleşti"

Suriye rejiminin bu saldırıları tek başına yapamayacağına dikkat çeken Coşkun Başbuğ, “Rusya’nın ağır hâkimiyetinde olan rejimin bu saldırıları tek başına yapamayacağı gün gibi ortada. İdlib Astana mutabakatının ana konusudur. Astana zirvesine ilk çıktığımızda Suriye’nin en güney noktasına inene kadar olan bölgede dört kritik alan tespit ettik. İran ve Rusya ile birlikte her bölgenin belirli kesimlerini bu koridora dâhil ettik. Fakat İdlib’in tamamını güvenli bölge alanına aldık.” dedi.

İdlib bölgesinin her an patlamaya hazır bir bölge olduğunu belirten Başbuğ, “Metrekareye düşen insan nüfusu bakımından dünyada Gazze’den sonra ikinci bölge haline geldi. Üç buçuk milyondan fazla nüfusun neredeyse tamamı kadın, çocuk, kimsesiz ve suçsuz insanlar. Bu insanlar arasında terörün ve teröre destek verenlerin sevdiği sızmalar gerçekleşti.” diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:46
  1. Suriye
  2. İdlib

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu
    1. Babalar ve oğulları satranç..
    2. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    4. Antalya'daki festivalde gencin..
    5. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    6. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    8. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    9. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    10. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    11. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    12. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    13. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    14. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    15. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    16. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    17. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    18. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    19. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    20. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    21. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    24. Malatya’da otomobil aydınlatma..
    25. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
    27. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
    28. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
    29. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
    30. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı