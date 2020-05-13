Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ böyle açıkladı: O ülkenin Türkiye'ye desteği bölgede domino etkisi oluşturabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında Libya ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Tv'de konuşan Coşkun Başbuğ, Türkiye ve Libya'nın haklı mücadelesine desteğin giderek artacağını söyledi.

Başbuğ, "Beklenen an çok yakın. Türkiye'nin yaptığı insan üstü çabalarla sömürü düzeninin yavaş yavaş yıkılmaya yol açacağını değerlendiriyorum. Bakın BAE'nin Sudanlıları kandırarak Hafter'in saflarına kattığı belgelendi. Bölgede bu şekilde hareket edemezsiniz. İşler tıkandı. Burada hem devletine hem de Türkiye'ye inanmış Libyalı kardeşlerimiz var. Karşı tarafta 7 tane majör devlet var. Bu tarafta ise Libya ve Türkiye bulunuyor. Katar da bizi destekliyor. Tunus ve Cezayir'de hareketimizi desteklemeye başladı. Cezayir Cumhurbaşkanı geçenlerde Fransa'ya başkaldıran bir açıklama yaptı. Bu hareketin bütün ülkelere yayılacağını düşünüyorum. Süreç domino etkisi ile kıtayı sarabilir. Karşı tarafın korkusu başladı. Sömürü düzeni artık sona eriyor" dedi.