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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı: Rusya Libya'da Hafter'in yerine o ismi devreye sokuyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yoğun saldırıları sonrası Batı kuklası darbeci Hafter'in sonu yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner'in Hafter'in yerine Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yi piyasaya süreceği iddia edilmişti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gündeme gelen iddiaları doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:51:00 -
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıkladı: Rusya Libya'da Hafter'in yerine o ismi devreye sokuyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hafter'in yerine geçecek ismi açıkladı.

Coşkun Başbuğ, kişisel sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katil Hafterin son kullanma tarihinin dolmasına günler kaldı. Bu yaratıktan umudu kesen başta Rusya olmak üzere terör seviciler uzun süredir yakında çok konuşacağımız bir isimle temas halindeler. O isim Kaddafinin oğlu Seyfülislam Kaddafi Askeri olmadı birde siyasi deneyelim" dedi.

Wagner'in planları

Geçtiğimiz günlerde,  Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Kaddafi’nin oğlu Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü ve Hafter’e siyasi danışmanlık yaptığı öne sürülmüştü.

Libya’daki çatışmalara, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında dahil olmasının ardından uluslararası alanda yeniden ilgi odağı haline gelen Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü ve Hafter’e siyasi danışmanlık yaptığı iddia edildi.

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