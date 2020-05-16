  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?
için kalan
Gündem

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Tetiğe tekrar bastılar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantıları Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile Kürt Demokratlar Hareketi arasında yapılan görüşmelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:36:00 -
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Tetiğe tekrar bastılar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dünyadaki son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abdullah Ağar, yanıbaşımızda yapılan teröristlerin uzantıları olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile Kürt Demokratlar Hareketi arasındaki görüşmelerin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ağar yaptığı açıklamada, "ENSK-TEVDEM, yani Suriye Ulusal Kürt Muhalefeti ile YPG/PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı arasındaki görüşmeler. Türkiye’de alevlenen açılım tartışmaları. Ve salgının Türkiye’de ürettiği hassasiyetler. Birileri tekrar tetiğe basmış gözüküyor. Salgın dünyasına hoş geldiniz" dedi.

Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ağar, "ENSK-TEVDEM arasında yapılan görüşmeler ve oradan çıkacak kararlar takip edilmeli. Suriye ve Irak arasındaki görüşmelerin hangi seviyede olduğuna dikkat etmek lazım. Bu parçaları bir araya toplayıp Türkiye'de atılan çözüm süreci söylemlerini birleştirip olaylar yorumlanmalı, dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye bölgede acilen bunu yapmalı
Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye bölgede acilen bunu yapmalı

Gündem

Uzman isimlerden kritik uyarı: Türkiye bölgede acilen bunu yapmalı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Büyük tuzak kokusu alıyorum, bu olursa kıyamet kopar
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Büyük tuzak kokusu alıyorum, bu olursa kıyamet kopar

Gündem

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Büyük tuzak kokusu alıyorum, bu olursa kıyamet kopar

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dan kritik uyarı! 'Bedeli çok ağır olur'
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dan kritik uyarı! 'Bedeli çok ağır olur'

Gündem

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dan kritik uyarı! 'Bedeli çok ağır olur'

Ruslar, ‘16 Türk askeri öldürüldü’ haberini geçti! Alçak provokasyonu Abdullah Ağar deşifre etti
Ruslar, ‘16 Türk askeri öldürüldü’ haberini geçti! Alçak provokasyonu Abdullah Ağar deşifre etti

Dünya

Ruslar, ‘16 Türk askeri öldürüldü’ haberini geçti! Alçak provokasyonu Abdullah Ağar deşifre etti

F-16’lardan Türkiye’yi sallayan mesaj! Suriye'de muhteşem kare
F-16’lardan Türkiye’yi sallayan mesaj! Suriye'de muhteşem kare

Gündem

F-16’lardan Türkiye’yi sallayan mesaj! Suriye'de muhteşem kare

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı