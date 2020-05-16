Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Tetiğe tekrar bastılar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dünyadaki son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abdullah Ağar, yanıbaşımızda yapılan teröristlerin uzantıları olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile Kürt Demokratlar Hareketi arasındaki görüşmelerin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ağar yaptığı açıklamada, "ENSK-TEVDEM, yani Suriye Ulusal Kürt Muhalefeti ile YPG/PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı arasındaki görüşmeler. Türkiye’de alevlenen açılım tartışmaları. Ve salgının Türkiye’de ürettiği hassasiyetler. Birileri tekrar tetiğe basmış gözüküyor. Salgın dünyasına hoş geldiniz" dedi.

Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ağar, "ENSK-TEVDEM arasında yapılan görüşmeler ve oradan çıkacak kararlar takip edilmeli. Suriye ve Irak arasındaki görüşmelerin hangi seviyede olduğuna dikkat etmek lazım. Bu parçaları bir araya toplayıp Türkiye'de atılan çözüm süreci söylemlerini birleştirip olaylar yorumlanmalı, dikkat etmek gerekiyor" dedi.