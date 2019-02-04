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Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ağar'ın sosyal medyadan tüm Müslümanlara ders olması gereken paylaşımı çarpıcı bir benzerliğin üzerinde duruyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:46
Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter'dan ilginç iki fotoğraf paylaştı. Resimlerden birinde gökyüzünde süzülen bir yırtıcı kuş, diğerinde ise ABD'nin radarlarda görünmeyen uçağı B-2 Sipirit var. Ağar "Yaratılmış ayet" olarak vasıflandırdığı üstteki canlı ile Müslümanları uyarıyor. "Kim daha iyi çalışmışsa, gücü ve caydırıcılığı üretmişse diğerini sopalar..." diyen Ağar'a göre, Müslümanları üretmek yerine birbirini çarçur etmeye devam etmeleri halinde daha karanlık günler bekliyor...

Ağar'ın sosyal medyadan tüm Müslümanlara ders olması gereken paylaşımı çarpıcı bir benzerliğin üzerine oturuyor.

İki fotoğraftakilerden biri yaratılmış bir varlık olan yırtıcı bir kuş. Doğan ya da Şahin'e benzeyen kuşun gökyüzünde süzülürken çekilen fotoğrafı ile hemen diğer fotoğraftaki insan yapımı uçağa baktığınızda büyük bir benzerlik göze çarpıyor.

Müslümanları uyardı

Daha doğrusu ABD'li mühendisler yaratılmış olan kuşun mükemmelliğine sadece methiyeler düzmeyip onu yaptıkları uçağın prototipi gibi düşünmüş ve görünüşünden, airodinamik özelliklerine kadar onu taklit etmişler.

Abdullah Ağar bu örnekten hareketle Müslümanları şu sözlerle uyarıyor:

"YARATILMIŞ AYETLERİ (DELİLLERİ) kim daha iyi çalışmışsa, GÜCÜ ve CAYDIRICILIĞI üretmişse DİĞERİNİ SOPALAR.

Hele ki Müslümanlık iddiasındaki toplumlar ‘bırakın ÜRETMEYİ’ para-miras (petrol vs) ve BİRBİRİNİ bu şekilde çarçur etmeye devam ederse, gelecek DAHA KARANLIK.

B-2 Spirit"

İşte Ağar'n o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:46
  1. Abdullah Ağar

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