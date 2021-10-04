Terör ülkesi İsrail Filistinlileri ‘yok etme’ planını sürdürüyor: Filistinlilere ait 172 bin 900 evin yıkıldığı belirlendi

Geçen süre zarfında gasp ettiği arazilerin üzerine de dünyanın değişik bölgelerinden getirttiği 5 milyondan fazla Yahudi göçmeni yerleştirdi.

Raporda, Nekbenin yaşandığı yıl işgal rejimi, Filistinlilere ait 125 bin evi yıktı ve 800 bin Filistinliyi de göçe zorladı. Bu sayı o tarihteki Filistinli nüfusun yüzde 47'sini oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu araştırma merkezinin raporunda 1967 işgalinden bu yana geçen süre içinde de işgal rejimi yıkım kararlarıyla Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktı. Bunlardan 7 bin 440 adedi sadece Doğu Kudüs'te yıkılan evlerden oluşuyor.

İşgal rejimi, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Gazze'ye karadan ve havadan düzenledikleri saldırılarda da Filistinlilere ait 21 bin evi yıktı. Bu yıkımlar da 189 bin Filistinliyi evsiz bıraktı.