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Gündem Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:51:00 -
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için tarih verdiler

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 4 yılı aşkın bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta duyuracağını söyledi.

İşte terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman o açıklaması:

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