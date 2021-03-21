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Gündem Terör sloganları atan HPD'liler Nevruz kutlamasında yanmaktan son anda kurtuldu
Gündem

Terör sloganları atan HPD'liler Nevruz kutlamasında yanmaktan son anda kurtuldu

HDP'nin Van'da düzenlediği Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile PKK paçavraları açılırken iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 17:16:00 - 2021-03-21 17:25:35

Van'da, HDP'nin gerçekleştirdiği Nevruz kutlamasında ateşi yakan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

HDP'den Nevruz kutlaması

HDP'nin Van'da düzenlediği Nevruz kutlaması, Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

HDP'li vekiller katıldı

Nevruz kutlamasına DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ile bölge milletvekilleri de katıldı.

2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.

Terör sloganları attılar

Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan "Biji serok Apo" sloganları dikkat çekti.

Teröristbaşı Öcalan posteri açıldı

PKK paçavralarının da bulunduğu Nevruz kutlamasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri de açıldı.

 

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Yorumlar

Fenasi

Keşke biraz yansaydilar. Alıştırma olurdu
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