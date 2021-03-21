Terör sloganları atan HPD'liler Nevruz kutlamasında yanmaktan son anda kurtuldu
HDP'nin Van'da düzenlediği Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile PKK paçavraları açılırken iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu.
Van'da, HDP'nin gerçekleştirdiği Nevruz kutlamasında ateşi yakan iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.
HDP'den Nevruz kutlaması
HDP'nin Van'da düzenlediği Nevruz kutlaması, Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.
HDP'li vekiller katıldı
Nevruz kutlamasına DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ile bölge milletvekilleri de katıldı.
2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu
Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.
Terör sloganları attılar
Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan "Biji serok Apo" sloganları dikkat çekti.
Teröristbaşı Öcalan posteri açıldı
PKK paçavralarının da bulunduğu Nevruz kutlamasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri de açıldı.