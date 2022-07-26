Terör seviciye barış ödülü!

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PKK sevicilerle kol kola giren CHP bir skandala daha imza atarak Türk Tabibler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya Barış ödülü verdi.

Bölücü sevdası bitmiyor

CHP’li Zonguldak Ereğli ilçe Belediyesi, PKK sevici Şebnem Korur Fincancı’ya “Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü” takdim etti. Türk Tabipleri Birliği’ni HDP’nin arka bahçesi haline getiren Fincancı ile birlikte TTB konsey üyeleri doktor Aydın Şirin ve Onur Nadir Karahancı da barış ödülüne layık görüldüler. PKK elebaşı Abdullah Öcalan için övgüler düzüp, “Savaşın son bulması için Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli” diyen, PKK gazetesi Özgür Gündem’de Yayın Yönetmenliği yapan, Türkiye’nin Ermeni soykırımı yaptığı yalanını savunan Şebnem Korur Fincancı’ya ödül verilmesine tepki gösteren AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, “Bu ödül tarihe kara leke olarak geçmiştir” ifadesini kullandı.

Haçlı Batı'nın da gözdesi

Haçlı Batı’nın da ödüle boğduğu PKK sevici Şebnem Korur Fincancı’ya 2017 yılında İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nce “İnsan Hakları Ödülü”, 2018’de Alman Albert Osswald Vakfı tarafından “Hessen Barış Ödülü” verilerek kriminal kişiliği ödüllendirilmişti.