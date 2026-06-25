Balık tutmak için geldiği nehirde can verdi
Hatay'da nehre uçan hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni bulundu. Şahsın gece saatlerinde nehre balık tutmak için geldiği ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'da nehre uçan hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni bulundu. Şahsın gece saatlerinde nehre balık tutmak için geldiği ortaya çıktı.
Olay, Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde yaşandı. Bölgeden geçen Büyükkaraçay Nehri'ne gece saatlerinde balık tutmak için gelen 55 yaşındaki Sedat Avcuman, 31 FTB 748 plakalı aracıyla ilerlediği esnada nehre uçtu. Sabahın ilk ışıklarıyla aracı nehirde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye; itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sualtı arama ekiplerinin nehirde yaptıkları arama çalışmalarında şahsın cansız bedeni bulundu. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
"Araç nehre uçtu, 1 adam ölü olarak çıkarıldı" Şahsın balık tutmak için nehre geldiğini ifade eden Semir Temiz, "Araç nehre uçtu, 1 adam ölü olarak çıkarıldı. Ben saat 8.00'da geldim ve aracı gördüm. Jandarma, itfaiye vardı. Oğlundan duyduk, babasının balığa geldiğini söyledi.
Araçtan 1 kişi çıktı" dedi.
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