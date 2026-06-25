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Sağlık
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Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

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IHA Giriş Tarihi:

Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

Kalp ameliyatı için birçok ülke arasından Türkiye’yi seçen 49 yaşındaki ABD vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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Foto - Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 49 yaşındaki Shakeela Noori, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort kapağı daralması teşhisi aldı. Bunun üzerine kendi ülkesi başta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde tedavi imkanlarını araştıran Noori, eşinin arkadaşının tavsiyesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde karar kıldı. Ameliyat için Bursa'ya gelen Noori, Bursa Şehir Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman tarafından operasyon ile sağlığına kavuşturuldu. Serviste tedavisine devam edilen Noori, şifa ile taburcu olarak ülkesine döndü.

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Foto - Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

Ameliyat sürecine ve hastanın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, yüksek teknoloji ve ekip deneyimi gerektiren bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti. Hastanın operasyon için pek ülke arasından Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kahraman, "Hastamıza göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle orada yapılan tetkiklerinde aort kapağında ciddi darlık tespit edilmiş. Biz de yaptığımız tetkik ve taramalarda buna ek olarak aortunun da geniş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız kalp anjiyosunda kalp damarlarının temiz olduğunu gördük. Bunun üzerine hastamıza elektif şartlarda bir operasyon planladık. Operasyonda yaşı itibarıyla mekanik kalp kapağını tercih ettik, genişlemiş olan aort dokusunu daralttık. Operasyon yaklaşık 3 saat civarı sürdü. Çok iyi geçti" dedi. Kalp cerrahisinin yüksek teknoloji, multidisipliner çalışma ve ekip deneyimi gerektiren bir operasyon olduğunun altını çizen Kahraman, "Bu operasyonu Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle, her türlü teknolojik altyapıyla en iyi şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Hastamızın dünyada pek çok ülkede bu araştırmayı yapıp ülkemizi tercih etmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Hastamızı sağ salim yürür bir şekilde görmek, şifa ile taburcu edebilmek ise en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.

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Foto - Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

Bursa Şehir Hastanesi'nde eşinin tedavi sürecini yakından takip eden iş adamı Anwar Najeemi ise, ABD'de başlayan teşhis sürecini, yaşadıkları endişeleri ve Türkiye'yi tercih etme nedenlerini aktardı. Hastalığın teşhisi ile büyük bir korku yaşadıklarını dile getiren Najeemi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her şey göğüs ağrısıyla başladı. Birkaç gün sonra kollarda ağrı ve sırt ağrısı şikayetleri de eklenmeye başladı. Şikayetleri başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktora görünmemiz gerekti. Oradaki doktorlar bize kendisinin bir kalp rahatsızlığı olduğunu söylediler. Böyle bir rahatsızlığı, özellikle de kalp gibi ciddi bir problemi duymak ve bunu kabullenmek gerçekten çok zor bir durum. Bu durumla ilgili olarak daha önce üç ülkeye gitmiştim. Ben bir iş adamıyım, bu yüzden sürekli farklı ülkelere seyahat ederim. Ancak Türkiye'deki Harun adındaki bir arkadaşımla bu durumu paylaştığımda, bana Türkiye'ye gelmemizi tavsiye etti. Bize Doktor Nail'in adını verdi. Biz de sistemi ve doktoru araştırdık; onun adı ve çalışmaları hakkında çok fazla olumlu geri bildirim gördük. Buraya gelip tedaviyi burada yaptırmaya karar vermemizi sağlayan şey tam olarak bu oldu."

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Foto - Sağlık sistemimiz berbat öyle mi! ABD'li hasta çareyi Türkiye'de buldu

"Eşim tamamen sağlıklı" Tedavinin çok zor geçeceğini sandıklarını belirten Najeemi, "Ama Allah'a şükürler olsun ki her şey çok kolay geçti. Sağlık ekibi bize çok fazla yardımcı oldu, gerçekten çok iyi ve candan insanlar. Eşim şu an kendisini tamamen normal, sağlıklı bir insan gibi hissettiğini söylüyor. Benim benzer durumları yaşayan ailelere tavsiyem, bu tür durumları olabildiğince geciktirmeden çözüme kavuşturmalarıdır. Özellikle Doktor Nail bu konuda çok başarılı; herkese en azından bir kez gelip Doktor Nail ile görüşmelerini tavsiye ederim" dedi.

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