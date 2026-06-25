Japonya’da 6.9 büyüklüğünde deprem!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok bölgede hissedilirken, Japonya Meteoroloji Ajansı tsunami riski oluşmadığını açıkladı.
Japonya’da sabah saatlerinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıkları olarak belirlendi.
Japonya’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 07:30’da 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Iwate’nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı, ancak deniz seviyesinde küçük çaplı değişikliklerin yaşanabileceği bildirildi.
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