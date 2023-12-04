Terör sevicilerle kirli pazarlık başlıyor! CHP’nin HEDEP aşkı bitmiyor

Buğra Kardan İstanbul

Seçim hezimetlerinden ders almayan CHP, bölücü terör örgütü PKK’ya güzellemeler yapanlara kol kanat germeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan terör örgütünün siyasi kolu HDP’yi koruyup kollama, meşrulaştırma çabası Özgür Özel devrinde de sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegelere rüşvet dağıtarak CHP Genel Başkanı yaptırdığı Özel’in HDP’nin çizgisinde ilerleyen HEDEP’i yıkayıp yağlaması pes dedirtiyor.

Selam da çakıyor el de öpüyor

Terörist Demirtaş’a selam yollayan, Pervin Buldan’la buluşan, Türkiye’ye ‘işgalci’ diyen operacı Pervin Chakar’ın elini öpen, TSK’ya “Kimyasal silah kullanıyor” karalamasında bulunan eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı makamında konuk eden Özel’e öfke yağarken, CHP de bir yandan da yerel seçimlerde HEDEP’le ‘iş birliği’ kılıfında ittifak yapmak için çalışmaları hızlandırıyor. Çalışmalara Ekrem İmamoğlu’nun önayak olduğu bilgisine ulaşıldı. Kulislerde İmamoğlu’nun gizliden gizliye HEDEP yöneticileriyle bir araya gelmeyi ve destek aramayı öngördüğü konuşulmaya başladı.

Manevraları boş çıkabilir

Dönen dolapları Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Cem Küçük, şunları söyledi: “Yerel seçimler muhalefet açısından son son sığınak. Kılıçdaroğlu’nun gidişi, Özel’in gelişi bir heyecan oluşturmadı. İP’in ve Akşener’in de ne yaptığı, ettiği belli değil. Yerel seçimlerde de yenilme korkusu CHP’yi, İP gibi HEDEP’i de yanına çekmeye itiyor. Son seçimde İstanbul’da Cumhur İttifakı yüzde 46, Millet İttifakı yüzde 36, HDP bloğu yüzde 12 oy almıştı. Bu da demek oluyor ki HEDEP’in oyu olmadan İstanbul’u kazanamaz. Adana ve Mersin’de de durum öyle. Onun için Özel, Pervin Chakar’ın elini öptü. Tabii İmamoğlu-Özel ikilisinin yaptığı manevralar boş da çıkabilir. HEDEP’in desteğini alamayabilir ama Ekrem Bey’in HEDEP’in yüzde 12 oyuna muhtaç olduğu mutlak. HEDEP kendini genel seçimlerinde de belirleyici güç olarak görüyordu. Ancak Anadolu’dan gelen oylar bunun böyle olmadığını kanıtladı.”

CHP ve İP’in eli mahkûm

Gazeteci Yazar Serdar Arseven de şunları dile getirdi: “HEDEP, CHP’yi yörüngesine soktu. 2019’da başlayan örtük ittifakı devam ediyor. Bu ittifak İstanbul ve Adana gibi illeri kazandırdığı CHP’nin kimliğinde erozyona yol açtı. Ulusalcılık iddiası yara aldı. HEDEP için ise hava hoş. CHP HEDEP’in ve İP’in desteğini almaya mecbur. Ama İP’in oylarında gerileme görülüyor. İP ittifaka dümen kırıyor. HEDEP dilediği gibi at koşturuyor. Gelelim İmamoğlu’na. Hedefi 2028’de Cumhurbaşkanı olmak. Gayesi yüzde 48’e 2-3 puan daha ilave etmek. Bu da yedili masanın varlığını korumasına bağlı. İzmir leş kokuyor, Ankara ve İstanbul berbat yönetiliyor. Ama buralarda CHP’ye hiç düşünmeden oy verenler, verecekler var.”

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Esenyurt'u HEDEP’e verebilir

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, ise şöyle konuştu: “İmamoğlu, HEDEP’le görüşecek. HEDEP’in İstanbul’da yönetimine talip olduğu yerler var. Bu yerlerin başında Esenyurt ve Esenler bulunuyor. İmamoğlu’nun Esenyurt’u HEDEP’e bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. İmamoğlu’nun İBB’yi elinde tutma ve akabinde Cumhurbaşkanı olma hedefi var. Bunlar her şeyi yapar. Örneğin Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin idare ettiği Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy’ü de İmamoğlu İP’e bırakır. Böylece bu isimlerden kurtulur. İBB’yi kazanamadığı takdirde CHP’nin başına geçmeye kalkışacaktır. Belediye başkanlarının güçleriyle Özel’i göndermeye girişecektir. Onun için belediye başkanlarını tayin etmeye çalışmaktadır.”