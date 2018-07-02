Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar

YENİ AKİT: New York’ta Beş Minare filmi ile teröristbaşı Fetullah Gülen’in propagandasını yapan, Güneşi Gördüm isimli filminde eşcinsel sapkınlığı doğal bir şeymiş gibi gösteren ve her fırsatta terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan Mahsun Kırmızıgül’ün Müslümanlara hakaret içeren "Vezir Parmağı" filmi Star TV ekranlarında yayınlandı. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı yaşanan bu duruma çok sert tepki gösterdi.

GİŞEDE ÇAKILMIŞTI

Mahsun Kırmızıgül'ün dini değerleri aşağılayan filmi "Vezir Parmağı" gişede büyük hüsrana uğramıştı. Terör sevici Mahsun'un yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı film 14 milyon liraya mal olmuştu. Film 5 hafta içerisinde 663.622 kişi tarafından izlenmiş ve 7.811.712 lira gişe hasılatı elde etmişti. Gişede çakılan film maliyetini bile karşılayamamıştı.

Sinemalarda kimsenin izlemediği ve tepki gösterdiği bu filmin Star TV'de tekrar tekrar yayınlanmasının nedeninin reyting olmadığı düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları yaşanan bu duruma çok sert tepki gösterdi.

Ihsan Tulumcu adlı kullanıcı, "Kadınları bu kadar aşağılayan bir filmi ne akılla tekrar tekrar yayınlarsınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aydın Gezik isimli kullanıcı ise yaptığı paylaşımda, "İkiyüzlü Star TV hani vezir parmağı filmini haberlerinizde kötülediniz şimdi kendiniz yayınlıyorsunuz siz para için her şeyi yaparsınız" ifadelerini kullandı.

GameOfMakara isimli bir başka kullanıcı ise, "Bundan sonra oturur kendi kanalınızı kendiniz izlersiniz. Ecdadla dalga geçen seyircinin gişeye gömdüğü kimsenin gitmediği filmi tvde vermek nedir. Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

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