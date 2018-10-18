Terör sevici Kati Piri'nin Demirtaş aşkı! Tişörtünü giyip terör şüphelisiyle poz verdi

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti.

Rudaw'da yer alan habere göre, 2018 Türkiye raporunun hazırlanması kapsamında Türkiye'de siyasi çevrelere ziyarette bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri başkanlığındaki heyet, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti.

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​Piri'yi, Başak Demirtaş ve terör şüphelisi Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman tarafından karşılandı.

Demirtaş'ın cezaevinde çizdiği at resminin basılı olduğu tişörtleri giyen Piri ve Başak Demirtaş, ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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"Başak Demirtaş'ın evinde sıcak ve samimi bir karşılama. Aile ve avukatların bir arada bulunduğu çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Avrupa Parlamentosu, AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılması için acil olarak karar vermesi yönünde girişimlerde bulunacağız"

Piri'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istediği ancak bu talebine yanıt verilmediği ifade edildi.

AP Türkiye Raportörü'nün Türkiye'nin terör şüphesiyle hapiste tuttuğu Demirtaş'a yakınlığı hazırlayacağı raporun tarafsızlığına gölge düşürdü.

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Kati Piri, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: