0553 313 94 23

Terör sevici Kati Piri'den skandal Erdoğan açıklaması!

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören Avrupa Parlamentosunun raporunu hazırlayan Hollandalı parlamenter Kati Piri, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıkmaya çalışarak iyice haddini aştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:21
Terör sevici Kati Piri'den skandal Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam düşmanlığı" ile suçladığı Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Erdoğan'ın popülist siyasetçiler gibi insanları bölmeye çalışarak "katliamlara zemin hazırladığını" ifaderek büyük skandala imza attı.

Euronews Türkçe'ye konuşan Hollandalı Avrupalı Parlamenter, suçlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan popülist siyasetçiler gibi hareket ediyor. Batı'nın, Avrupa Birliği'nin İslam düşmanı olduğunu iddia ederek insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?" dedi.

Skandal raporu hazırlamıştı

Erdoğan tarafından kullanılan yöntemin Batılı ülkelerde de bazı siyasetçiler tarafından uygulandığını söyleyen Piri, "Bir çok popülist siyasetçi toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor. Bir yanda aşırı sağ kesimden siyasetçiler "Müslümanların veya İslam'ın" Batı'da yeri olmadığını ifade ediyor. Bu durum Yeni Zelanda'da olduğu gibi terör olaylarına zemin hazırlıyor" açıklamalarında bulundu.

Başkan Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon programında Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'ye atıfta bulunarak kendisini "İslam düşmanlığı" ile suçlamıştı.

Erdoğan katıldığı televizyon programında şu sözlere yer vermişti:

"Avrupa Parlamentosu'ndaki kadını zaten hiç dile dolamaya gerek yok, propagandasını yapmayalım. Bunlar Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya, ah keşke öyle bir şey yapsalar. Dışişleri bakanımız oradaki toplantıda zaten gerekli açıklamaları yaptığı gibi o kadına orada en güzel şekilde cevabını verdi. Ama bunlar dürüst değil. Bunlar samimi değil. Şunu unutmayacağız. Biz Müslümanız. Bunlar ise İslam düşmanı."

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:21
  1. kati piri

YORUM YAZ

  • sukrusukru33 dk önce
    Ülkemizin ana muhalefet lideri bile müslümanları suçlarken elin gâvuru suçlamış çokmu.
  • vahap kalyoncuvahap kalyoncu36 dk önce
    Bu şirfinti kendi süçünü bastırmak için bizi süçlüyor her yahudi gibi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Türkiye'den korkmaya başladılar"
  1. "Türkiye'den korkmaya başladılar"
  2. Almanya itiraf etti: Askeri müdahale..
  3. Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
  4. Tesis sorumlusu boş zamanını futbola..
  5. Futbol aşkı soğuk dinlemedi
  6. Adana'da trafik kazası: 1 ölü
  7. Cumhurbaşkanının Ereğli sevgisini bir..
  8. Bediüzzaman Said Nursi'nin bilinmeyen..
  9. İzmir'de cinayet
  10. Metin Külünk: Onlar izin vermeyecek
  11. Başkent’te hırsızlara operasyon
  12. Aydın'daki cinayet
  13. Gecenin karanlığını aydınlatan alevler..
  14. GÜNCELLEME - Londra'da yeni referandum..
  15. Kastamonu'da korkunç kaza! Uzman..
  16. Van’da bir markete molotoflu ve ses..
  17. "Günün 24 saati, birlikte huzur içinde..
  18. Güneydoğu'da aşiretlerden birlik çağrısı
  19. Sürüklenen lastik bottaki 55 göçmen..
  20. Mansur Yavaş hologram miting yaptı
  21. Basketbol: Toplu sonuç
  22. Uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına..
  23. Yelken: BAYK Kış Trofesi
  24. Etiyopya Hava Yolları New York Times..
  25. Atalay: “Altay tankının hisselerinin..
  26. Cezayir'de muhalefetten yeni yol..
  27. Kamışlı’daki kutlamanın yorgun..
  28. Galatasaray'ı karıştıran 'taciz'..
  29. Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları
  30. Mahir Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a..
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

Günün Karikatürü

23 Mart 2019
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok