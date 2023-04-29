Terör sevici ittifak karıştı! Ahmet Şok'tan HDP'ye salvolar

7'li koalisyonda krizler bitmek bilmezken bu kez terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi arasında kriz patlak verdi.

Milletvekili seçimlerine ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren ve sert ifadeler kullanan HDP ve TİP kanadındaki gerginlik sık sık gündeme geliyordu. Son olarak daha önce HDP listelerinden milletvekili seçilen fakat sonrasında TİP'e geçen Ahmet Şık zehir zemberek ifadeler kullanarak ittifak ortağını hedef aldı.

Terör sevici ittifakı iyice karıştıran sözler söyleyen TİP'li Ahmet Şık, bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet sırasında "Bak Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız." dedi. Ahmet Şık sözlerine "Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor." diye devam etti.

HDP'ye yüklenirken gerginliği yüzüne de yansıyan Ahmet Şık ayrıca "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." ifadelerini de kullandı.

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarının ardından HDP'liler ile TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı.

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