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Gündem Terör sevici HDP'nin vekili aşı olmamayı AK Parti'ye bağladı
Gündem

Terör sevici HDP'nin vekili aşı olmamayı AK Parti'ye bağladı

Terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Adana'da yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu'da aşı olunmamasının nedenini AK Parti'ye bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 00:46:00 -

Terör sevici HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte HDP Adana İl Başkanlığı'nda partililerle bir toplantı düzenledi.

Toplantıda akıllara zarar açıklamalarda bulunan Beştaş, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamaya değindi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis gibi illerde yapılan aşılamanın, vatandaşların AK Parti'ye güvenmedikleri için düşük olduğunu belirten Beştaş, şunları söyledi:

"AK Parti'ye güvenmedikleri için aşı olmuyorlar"

"Doğu ve Güneydoğu'da millet aşı olmuyor ya. Size şaka gibi geliyor dimi? Çünkü devletine güvenmiyor. Kürt illerine gidiyoruz, işte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Siirt gibi illerde soruyorum 'Niye aşı olmuyorsunuz' diyorum. Diyorlar ki 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' ya da MHP'ye."

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