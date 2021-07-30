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Gündem Terör Sevici HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tehdit dolu sözleri unutulmadı
Gündem

Terör Sevici HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tehdit dolu sözleri unutulmadı

Türkiye'de son 2 günde 63 orman yangını meydana gelirken, uzmanlar yangınların kasıtlı olarak terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı üzerinde duruyor. Yangınlar terör Sevici HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 02:45:00 - 2021-07-30 02:47:42

Türkiye'de 2 gün içinde çıkan 63 yangından 43’ü kontrol altına alınırken, 20 yangın devam ediyor.

Ülemizde çıkan orman yangınlarının pekçok farklı noktada çıkması ise terör örgütü PKK/PYD'yi işaret ediyor. Savcılıklar tarafından yapılan yangın soruşturması devam ederken, birçok kişi de kundakçı olduğu için gözaltına alındı.

Akıllara Demirtaş'ın söylediği tehdit dolu sözler geldi

Terör örgütü üyesi olmak yüzünden cezaevinde tutuklu bulunan terör Sevici HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yaptığı bir konuşmada tehditvari sözler kullanarak, "Batı'da yaşayan kardeşim inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Cizre Bodrum'a uzak değil." demişti.

Demirtaş'ın, "Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar." sözleri Türkiye'de çıkan orman yangınlarında bir kez daha terör örgütü PKK'nın rolü olabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.

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