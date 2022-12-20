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Siyaset Terör sevici Ferhat Encü'nün zoruna gitmiş! Tanju Özcan için savcılığa başvurdu
Siyaset

Terör sevici Ferhat Encü'nün zoruna gitmiş! Tanju Özcan için savcılığa başvurdu

Terör sevici HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 17:23:00 -
Terör sevici Ferhat Encü'nün zoruna gitmiş! Tanju Özcan için savcılığa başvurdu

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük istenip, PKK lehine sloganlar atılan yürüyüşte emniyet güçleri ile arbede yaşayan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'yü sert ifadelerle eleştirdi.

6'lı masa ile birlikte partisi CHP'nin de destek verdiği Ferhat Encü'yü yerden yere vuran Özcan, "Şimdi Fox haberi izliyorum. Bir komiser HDP İl Başkanı'na tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir?" diye sordu.

Özcan mesajının devamında, "HDP İl Başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor…" diyerek, HDP-PKK ilişkisine dikkat çekip şu ifadeleri kullandı: Terörü lanetlemediğiniz her gün benim size hep bir sözüm olacak. PKK'nın sözcüleri, bu arada kına geldi mi?

Mezopotamya Haber Ajansı, terör sevici Ferhat Encü'nün, Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Encü, Özcan’ın “hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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