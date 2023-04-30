Terör sevici Demirtaş Cumhur İttifakı'nı hadsizce hedef aldı! 'Taliban ittifakını durdurmak için...'
Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, manevi değerlerin korunmasını hedefleyen Cumhur İttifakı'nı "Taliban İttifakı" diye hadsiz ifadelerle eleştirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Cumhur İttifakı'nı hadsiz ifadelerle hedef aldı.
Demirtaş, manevi değerlerin korunması noktasında adımlar atan Cumhur İttifakı'nı Taliban zihniyeti diye tanımladı.
Demirtaş mesajında şu ifadeleri kullandı:
Genç kardeşim,
Ülkenin geleceği sana bağlı.
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Kararsız kalma, oyunu boş adaylar için heba etme.
Taliban İttifakını durdurmak için halen fırsatın varken oyunu değişim için kullan.