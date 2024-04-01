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Gündem Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!
Gündem

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 23:55:00 - 2024-04-02 00:16:16
Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Batman İl Belediye Başkanlığı'nı kazanan terör sevici DEM Parti, tüm ilçelerde ise kaybetti.

Batman'da resmi olmayan sonuçlara göre Sason ilçesinde AK Parti adayı İrfan Demir, Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş'te AK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut, Hasankeyf ilçesinde ise CHP adayı Hamit Tutuş kazandı.

Sadece 1 belde aldılar!

Batman il merkezini kazanan terör sevici DEM Parti, beldelerde umduğunu bulamadı.

5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazanan DEM Parti, Yücebağ'da belde başkanlığını AK Parti adayı Abdullah Bil'e, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesini AK Parti adayı Fırat Karabulut'a, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesini Yeniden Refah Partisi adayı İmadeddin Ekmiş'e, Balpınar beldesini de HÜDA PAR adayı Samir Özkan'a kaptırdı.

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