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Terör sevici Cem Özdemir'in Erdoğan düşmanlığı

Her fırsatta Türkiye'yi karalayan Alman aşığı Cem Özdemir, Başkan Erdoğan'a küstah sözler sarf etti.

31 Temmuz 2018 Salı 23:20
Terör sevici Cem Özdemir'in Erdoğan düşmanlığı

yeniakit.com.tr:  Başkan Erdoğan'ın Almanya ile yaşanan gerilimli sürecin ardından ilk kez ülkeye resmi bir ziyarette bulunacağı iddiası Türk asıllı Alman siyasetçi Cem Özdemir’i çıldırttı. Yeşiller partisi milletvekili, Başkan Erdoğan’a küstahça sözler sarfetti.

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, Erdoğan'ın "demokratik bir ülkenin normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" belirterek ihanetini bir kez daha ortaya koydu.

Funke medya grubuna konuşan Özdemir, Erdoğan'ın "Türkiye'yi sansürün, despotizmin, adam kayırmacılığın ve otokrasinin olduğu bir çeşit Türkmenistan ya da Azerbaycan'a dönüştürdüğünü" söylerek haddini aştı ve şöyle devam etti "Türkiye'nin inşa etmeye çalışacağı hiçbir fundamentalist paralel yapının burada hoşgörü ile karşılanmayacağını açıkça göstermesi gerekiyor" 

HDP VEKİLLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

Cem Özdemir, doğu ve güney doğu illerinde HDP milletvekilleriyle birlilkte propaganda amaçlı gezilerde bulunmuştu.  Geçtiğimiz seçimlerde Almanya’da HDP seçim çalışmalarında üst düzey şekilde görev alan Özdemir, bulunduğu bütün ortamlarda Türk düşmanlığı yapmasıyla tanınıyor.

SÖZDE SOYKIRIM TASARISINA İMZA

Alman Parlamentosu’nda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısını imza atan Cem Özdemir, 2016 yılında büyük tepki görmüştü.

SİZİN PARANIZDA ŞEHİTLERİN KANI VAR

Almanya'da bindiği bir takside şoföre bahşiş vermeye çalışan Özdemir, şok bir tepkiyle karşılaşmıştı. Taksici fazla para veren Özdemir'e "sizin bahşişinizi kabul etmem, sizin paranızda şehitlerin kanı var" diyerek asil bir duruş sergilemişti.

ALMAN MİLLİ TAKIMININ BAŞARISIZLIĞINI TÜRKİYE’YE YÜKLEDİ

Alman Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilen Mesut Özil'e bağlayan Cem Özdemir, Almanya’daki Özil tartışmalarının hiddetlenmesinde büyük rol oynadı. Vatan haini Cem Özdemir, Özil üzerinden Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldıracak kadar acizleştiğini bir kez daha gösterdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 23:20
  1. Cem Özdemir
  2. erdoğan
  3. Mesut Özil

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