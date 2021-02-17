Terör sevici bu zihniyeti indirelim

Resul Ekrem Şahan Ankara

Açıklamasında terör örgütünün adını bile anmayan Türk Tabipler Birliği’nin “üzgünüz” demekle yetinmesine tepkiler yükseldi. Yeni Akit’e konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, “26 Tabip Odası olarak Terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından bir bildiri yayınladık. Türk Tabipler Birliği’nden çok fazla bir şey beklemiyorduk. Abdullah Öcalan’a özgürlük platformu üyesi olan bir bayanın Türk Tabipler Birliği’nin genel başkanı olmasından dolayı genel merkez ile ilişkilerimizi minimuma indirdik. Bu çok yüzeysel yapıda ‘üzgünüz’ lafı da aslında kendilerine yakışan bir laf. Ama biz 26 oda olarak tutumlarını kabul etmiyoruz. Bir an önce o makamı boşaltmaları gerekiyor” dedi.

Hekimler, tabipler birliğine üye olsun

Tüm doktorların Tabipler Birliğine üye olması gerektiğine dikkat çeken Çetin “Çünkü sayı olarak biz çoğuz. Fakat arkadaşlar genel merkezin bu tutumundan dolayı çoğu istifa ediyorlar. Bizim verdiğimiz aidatlarla bu genel merkez ayakta kalıyor mantığı ile istifa ediyor. Özelde çalışan arkadaşlarımızın üye olma zorunluluğu var. Ama kamuda çalışan arkadaşlarımızın üye olma zorunluluğu yok. Dolayısıyla biz bu çoğunluğu sağlayamıyoruz. Tek yol herkesin üye olmasını sağlamak ve aidatları düşük tutarak seçime gitmelerini zorunlu kılmaktan geçer. Bunu da karar alıcılara sürekli tavsiye ediyoruz. Ama şu ana kadar atılan bir adım yok. Seçim döneminde herkesin oy kullanması ile bunları indirmek çok kolay. Hekim arkadaşlarımız genel merkezin tarzı ve tavırlarından dolayı fazla odaklanmadıklarından onlar da şu anda genel merkezde at koşturuyorlar” şeklinde konuştu.