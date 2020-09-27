Terör sevici Ayşe Hür Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında tarafını belli etti!

yeniakit.com.tr

Tüm Türkiye Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına karşı tek yumruk olmuşken solak zihniyetin temsilcileri içlerindeki kini kusmak için yeni bir fırsat buldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik bu sabah düzenlediği ve birçok şehidin verildiği hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." ifadelerini kullandı.

Şentop’un açıklamasını paylaşan PKK sevici solah gazeteci Ayşe Hür, küstah ifadeler kullandı.

İhanet dolu sözler!

Ermenilerin hain saldırıda bulunduğu bir günde harekete geçen Hür, ihanet dolu paylaşımında “Şu kısa cümleyi yapı sökümüne uğratırsak bir kez daha teyit ediyoruz ki: 1/Devletin 1915 Soykırımı'yla yüzleşmesi umudu yok. 2/T.C. soydaşlık/ırkçılık temelinde dış politika yürütüyor. 3/Terör-terörist terimleri siyasi ve ideolojik çatışmaları gözden kaçırmak için kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

Ayşe Hür'ün Ermeni soykırımını iddiasını gündeme getirerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itham eden skandal sözleriyle ilgili yetkili birimlerin harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.