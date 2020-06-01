Terör sempatizanları kudurdu! Garo Paylan, Hüseyin Kaçmaz ve Banu Güven'den alçak paylaşım

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Türkiye yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarıyla terör örgütü PKK’nın başını ezerek eylem yapamaz hale getirdi. Karanlık eller ve onların maşaları sonu gelen terörü yeniden hortlatmak için her fırsatı değerlendirmekten geri durmuyor.

ABD’de yaşanan siyahi isyanını fırsat bilen hainler Türkiye’yi karıştırmak için sosyal medyada çirkin bir provokasyon yürüttü. Ankara’da işlenen bir cinayet Kürtçe müzik dinlendiği için işlenmiş gibi lanse edildi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Gerçek bambaşka çıktı

Ankara Valiliği'nin Barış Çakan'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mayıs 2020 Pazar günü (dün) akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada cinayetin ezan okunurken yüksek sesle müzik dinlenmesi sonucu çıkan tartışma nedeniyle işlendiği belirtildi. İddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığı ve hayatını kaybeden vatandaşın da müzik dinleyenleri uyaran kişi olduğu vurgusu yapıldı.

Garo Paylan’dan alçak paylaşım!

Sosyal medyada karanlı keller tarafından yürütülen kara propagandaya HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve terör sevici Banu Güven de katıldı.

Sosyal medyadan yaptığı provokatif paylaşımları ile bilinen ermeni asıllı vekil Garo Paylan “Nefret iklimi bir can daha aldı. Barış Çakan, Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi. İktidar, uyguladığı nefret siyaseti ile, nefret cinayetlerinin sorumlusudur. ABD’deki ırkçılığa laf ederken, memleketteki ırkçılığı görmemek riyakarlıktır.” yazarak devleti suçladı.

HDP’li Kaçmaz ise “Ankara‘da 20 yaşındaki Barış Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik grubun saldırısı sırasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Şimdi sen mutlu musun?” ifadelerini kullandı.

Terör sempatizanı Banu Güven de “Kürtçe konuştuğu için... Kürtçe şarkı dinlediği için... Kürt olduğu için... Kaç kişinin canını aldılar böyle.” diyerek alçak propagandaya ortak oldu.

Terör sevicilerin hep birlikte uydurduklarını yalana sarılarak Türkiye'de kaos çıkarma emelleri ise resmi açıklama gelince boşa çıktı.