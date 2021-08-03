Terör sempatizanı Mahsun Kırmızıgül dün 'katil' dediği asker için bugün 'nerede' dedi!

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Antalya’nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris başta olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarında vatandaşın yardımına koşan Mehmetçik’i görmeyen Mahsun Kırmızıgül, askerlerin sahada olmadığını söyleyerek manipülasyon yaptı.

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor

Türkiye 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve hemen ardından Marmaris, Fethiye, Osmaniye, Adana ve birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Son 7 gün içinde 38 ilde çıkan 163 orman yangınının 152’si, devletin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mahsun Kırmızıgül'den provokasyon

Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesine uçak, helikopter, İHA’lar ile havadan destek sağlanırken hükümet karşıtı bazı çevreler, Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı böyle bir olaydan siyasi propaganda çıkarmaya çalışıyor.

Terör örgütüne yönelik sempatizan açıklamalarıyla bilinen Mahsun Kırmızıgül de bu isimlerden biri oldu.

TSK’nın PKK’ya yönelik operasyonlarını eleştirerek devleti ‘katil’ ilan eden Mahsun Kırmızıgül, orman yangınlarıyla ilgili askerin sahada olmadığı yalanını söyledi.

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?

TSK sahada görev başında

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahadaki askerlerin görüntülerine yer verilerek 400’den fazla Mehmetçik’in görevde olduğu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Mahsun Kırmızıgül kimdir?

Provokasyon halay ekibinin başını çeken Mahsun Kırmızıgül daha önce birçok defa terör örgütlerine yönelik sempatizan açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Mahsun Kırmızıgül, DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in yaptığı açlık grevi sonrası ölmesiyle ilgili "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

‘New York’ta Beş Minare’ filmi ile FETÖ lideri Fetullah Gülen’in propagandasını yapan Kırmızıgül, ‘Güneşi Gördüm’ filmi ile eşcinsel sapkınlığı ‘masum’ bir yolla meşru göstermeye çalışmıştı.

Bu rezilliklerle kalmayan Kırmızıgül, ‘Vezir Parmağı’ filmi ile İslam dinini alaşağı ederek milletin dini değerlerine saldırmıştı.

Emre Kınay da saldırmıştı

Son seçimlerde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan sözde tiyatrocu Emre Kınay da çektiği bir video ile devletin orman yangınlarıyla yeterince mücadele etmediğini söylerken askerlerin bu yangında vatandaşa yardım etmediğini söyledi.

Vatandaşların acısı üzerinden siyasi propaganda yapan Kınay'ın açıklamalarına cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy paylaşımında, “Orman yangınları başladığından bu tarafa Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız üst yöneticileri sahadayız. Bütün imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz..Halkımızı doğru bilgilendirmek adına,sırça köşklerinden ahkam kesenleri utandırmak da bazen işimizin parçası oluyor” ifadelerine yer verdi.