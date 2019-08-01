Terör saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı hayatını kaybetti!
Geçtiğimiz hafta düzenlenen canlı bomba saldırısında yaralanarak Katar'ın başkenti Doha'da hastaneye kaldırılan Somali'nin başkenti Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, 1 hafta komada kaldıktan sonra şehit oldu.01 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman, Katar'ın Doha kentindeki hastanede hayatını kaybetti.
Osman, 24 Temmuz’da düzenlenen intihar saldırısında, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaralanmıştı ve yaklaşık 1 haftadır komadaydı.
Terör örgütü Eş-Şebab üstlendi
Ayrıca, saldırıda 9 kişi yaralanmış; Abdirahman Omar Osman'ın ekibindeki 6 kişi de hayatını kaybetti. İntihar saldırısını ise terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.
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