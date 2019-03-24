Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii yeniden açıldı Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı El Nur Camii, yeniden ibadete açıldı.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarından biri, El Nur Camii'ne gerçekleştirildi. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmayı yürüten polis kapatılan camiye, dün küçük grupların girmesine izin verdi. Bebeğini terör saldırısında kaybetti El Nur Camii'ne dün dönenler arasında, saldırıda 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Aden Diriye de yer aldı. "Dua için buradayım" Diriye, dua sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Yeniden inşa tamamlanır tamamlanmaz dua için buradayım." dedi. Polisler önlem aldı Dua için yeniden açılan El Nur Camii'nin çevresinde, silahlı polislerin önlem aldığı da görüldü.

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