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Gündem Terör propagandası yapanlara operasyon: Enselendiler
Gündem

Terör propagandası yapanlara operasyon: Enselendiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 18:07:00 -
Terör propagandası yapanlara operasyon: Enselendiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede 20 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

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