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Gündem

Terör partisiyle ittifak yükleniyor! DEM’in sopası CHP’yi korkuttu!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 17:47:00 -
Terör partisiyle ittifak yükleniyor! DEM’in sopası CHP’yi korkuttu!

Geçtiğimiz günlerde CHP ile ittifak olmayacak imasında bulunarak sopa gösterip CHP'yi pazarlık masasına oturtmak isteyen DEM Parti geri vites yaparak “Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler” açıklamasında bulundu. Vatandaş sosyal medyada 'Terör partisiyle ittifak yükleniyor' diyerek durumu özetledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP ile ittifak olmayacak imasında bulunarak sopa gösterip CHP'yi pazarlık masasına oturtmak isteyen DEM Parti geri vites yaparak “Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler” açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel oldu. Özel şunları söyledi:

“DEM Parti’nin çok değerli Eş Genel Başkanları bugün heyetleri ile birlikte bizi ziyaret ettiler. Geçtiğimiz günlerde biz kongrelerinin ardından kendilerini kutlamak ve başarılar dilemek üzere DEM Parti’nin Genel Merkezi’ndeydik. Onlar da bugün bize iadeyi ziyarette bulundular. Tabii ki bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır. Bundan sonraki süreçte de Meclis’te temsil edilen, Meclis’te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye’nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Bugün ülke meselelerini konuştuk. Belki de en çok emekliler açısından yakıcı olan ekonomik krizi ve satın alma güçlüklerini, işsizliği, Türkiye’nin içinde bulunduğu tüm krizleri konuşma imkanı bulduk.

Vatandaş sosyal medyada 'Terör partisiyle ittifak yükleniyor' diyerek durumu özetledi.

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