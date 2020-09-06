Terör örgütünü şimdi de Peşmerge korkusu sardı

Göksel Çağlav Ankara

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyareti terör örgütü PKK’da Peşmerge korkusu başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe-Kaplan’ operasyonlarıyla Metina, Gare, Zap, Avaşin, Hakurk, Kandil ve Süleymaniye bölgelerindeki teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. 320 teröristini kaybeden ve kaçacak delik arayan terör örgütünü, Barzani’nin Türkiye ziyareti sonrası yaptığı “PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldık” açıklaması üzerine bu kez de Peşmerge korkusu sardı. Terör örgütü ile anlaşmazlık yaşayan Mesut Barzani liderliğindeki KDP de, halkın PKK nedeniyle ağır insani ve maddi bedeller ödediğini belirterek, bölgeyi boşaltmasını istedi.

Hem endişe hem tehdit

Peşmergenin kendilerine karşı operasyon yapmasından endişe duyan terör örgütünün elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, KDP yönetimini suçlayarak “KDP, Türk devletinin yanında yer alarak işgallerini meşrulaştırıyor. Peşmerge gerillaya karşı savaşırsa, bu savaş PKK ve düşmanın savaşı olur. KDP, Türkiye ile birlikte Kürt halkının soykırımının önünde engel olarak gördükleri PKK’yı yok etmek istiyorlar” sözlerini sarf etti.