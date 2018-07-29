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Terör örgütüne üst düzey darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada öldürülen teröristin aranan teröristler listesinde Gri kategoride bulunan"Aram Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

29 Temmuz 2018 Pazar 18:41
Terör örgütüne üst düzey darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan "Aram Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz'da bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. Açıklamada, öldürülen PKK'lının, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 18:41
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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