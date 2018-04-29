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Terör örgütüne tarihi darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:10
Terör örgütüne tarihi darbe

Genelkurmay Başkanlığından, TSK'nın 20-27 Nisan tarihlerindeki faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Yürütülen operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13, yurt dışında 28 terörist etkisiz hale getirildi. 41 teröristle 10 piyade tüfeği ve bir dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği olmak üzere 11 silah ele geçirildi. Operasyonlarda 30 el yapımı patlayıcı belirlenerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 28 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı.

8 BİN 93 KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında sürdürülen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 93 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucunda 52 kilo 9 gram uyuşturucu, 43 bin 720 paket kaçak sigara ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı da başarıyla devam ediyor.

Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayan TSK birliklerince Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4305 oldu.

Afrin bölgesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 53 asker şehit olurken, 232 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018'de kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:10
  1. Ordu
  2. Irak
  3. Şırnak
  4. Tunceli
  5. Siirt
  6. Diyarbakır
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. TSK

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