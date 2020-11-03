Terör örgütüne Ekim darbesi! 204 DEAŞ teröristi eylem yapamadan kıskıvrak yakalandı

Başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyunu bozuldu. Ekim ayında MİT, polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında üst düzey sözde yöneticilerin de bulunduğu 204 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.