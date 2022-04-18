Terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor! MSB'den yeni bir açıklama daha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe üstüne darbe indiriliyor. Operasyonda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB'den yeni bir açıklama daha geldi.
10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.