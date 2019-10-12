Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim öldürüldü Terör örgütü PYD’nin Suriye’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü PYD üst düzey bir darbe aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye’deki siyasi kanadı olan, Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Rakka’dan Kamışlı’ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin’in cenazesi, terör örgütü PYD’nin işgali altındaki Kamışlı’ya götürüldü. Hevin Halef, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

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