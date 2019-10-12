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Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Terör örgütü PYD’nin Suriye’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:02
Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Yeni Şafak'ın haberine göre; Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü PYD üst düzey bir darbe aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye’deki siyasi kanadı olan, Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Rakka’dan Kamışlı’ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin’in cenazesi, terör örgütü PYD’nin işgali altındaki Kamışlı’ya götürüldü.

Hevin Halef, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 18:02
  1. PYD
  2. Hevin Halef

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı14 dk önce
    Öldürenin ellerine sağlık .
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu38 dk önce
    ellerinize sağlık mücahitler Allah yar ve yardımcınız olsun
  • Gayya kuyusuna güle güle Gayya kuyusuna güle güle 52 dk önce
    Soylu acil Nusaybin de iha muhabiri ne saldıran alçakları gece yatak odalarından alman gerek.. Acil acil.
  • hasanhasan1 sa önce
    BİR SİYONİST UŞAĞI DAHA POSTALANDI..

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