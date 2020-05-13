Terör örgütüne ağır darbe! Suikast silahları ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar ile bölücü terör örgütü mensuplarının, üst düzey mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlileri ve 'sözde ajan' ilan ettikleri kişilere suikast planladığını, bu amaçla araziye kullanıma hazır silah gizlediklerini tespit etti. Dün de Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 1 dürbün monteli dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.