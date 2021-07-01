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Siyaset Terör örgütünden CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!
Siyaset

Terör örgütünden CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!

Terörist elebaşı Mustafa Karasu CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin HDP sayesinde ayakta kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:11:00 -
Terör örgütünden CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!

PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulunduğu bir video paylaştı.

Videoda Millet İttifakı üyesi partilere seslenen Karasu, bu partilerin ayakta kalmasının HDP'nin direnişi sayesinde olduğunu söyledi. Sözde elebaşı ayrıca "On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." ifadelerini kullanarak açıkça bir sokak çağrısında bulundu. Terörist Karasu geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda "Türkler önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar" demişti.

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