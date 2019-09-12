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Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri' endişesi başladı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"nin terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden olduğunu aktardı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:03
Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri' endişesi başladı

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler terör örgütünde tedirginlik yarattı. Bu konudan bahsedilmemesi konusunda emirler veren sözde elebaşlarının artan firarların önlenmesi için sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdiği tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri" terör örgütünde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Güvenlik güçlerinin son dönemde aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde annelerin eylemi, sözde elebaşlarını tedirgin etti.

Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına da yansıyan bilgilere göre, sözde elebaşları, evlatlarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor.

Bu konudaki haberlere diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır'daki oturma eylemlerden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri belirlendi.

Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı örgütte yaşanan durum nedeniyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi. Teslim olan teröristler ise ifadelerinde bu cezaların infaza kadar gittiğini belirterek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların "ailelerinin öldürüleceği" yönünde tehdit edildiğini dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:03
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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