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Aktüel Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu
Aktüel

Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:25:52 -
Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.

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