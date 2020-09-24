Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.