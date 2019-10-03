Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe: 144 terörist öldürüldü

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylülde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 144 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle örgüte ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya eylülde de ağır darbe vurdu.

Bir ayda 144 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Eylül'de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 144 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ve HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Eylül ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti, 4 güvenlik görevlisi ile 14 sivil yaralandı.

Terör örgütünün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, eylülde terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Hakkari'de 3 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin, aynı kentte 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin ayrıca 26 Ağustos'ta Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olayının failleri arasında oldukları da belirlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda örgütün sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Bayram Başkala olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin, bir jandarma personeli ile iki güvenlik korucusunun şehit edildiği birçok terör saldırısının faili olduğu saptandı.

Tunceli'de 16 Eylül'de etkisiz hale getirilen terörist "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı'nın Tunceli'nin Geyiksuyu kırsalında, 12 Haziran 2019'da çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi, 2 askerin de yaralanması olayına karıştığı anlaşıldı.

MİT Başkanlığı ve TSK unsurlarınca 16 Eylül 2019'da Gara bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren "Zinar Şiyar Adıyaman" kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkemece yakalama ve tutuklama kararı bulunan Bayden'in, örgüte 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de "gri" kategoride aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017'de Baykan Kaymakamı'nın aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyenler arasında yer aldığı belirlendi.